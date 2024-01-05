Fethi Sekin anıldı: Unutmadık, unutturmayacağız

Yayınlanma: 05.01.2024 - 14:05

Güncelleme: 05.01.2024 - 14:05

İzmirliler, 5 Ocak 2017’de İzmir Adliyesi önünde teröristlerle çatışmaya girerek olası bir katliamı önleyen ve onları durdurmak için gözünü kırpmadan şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin’i ve aynı saldırıda şehit olan mübaşir Musa Can’ı unutmadı. İzmir Adliyesi’nde anma töreni düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi anma programı kapsamında şehit polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can için Adliye bahçesinde ve Konak’ta 4 bin kişilik lokma dağıttı. Ayrıca Bayraklı'daki Fatih Camii’nin avlusunda, cuma namazının ardından 750 kişilik tavuk-pilav-ayran ile çay-kahve ikramı da yapıldı.

Bayraklı Adliyesi içinde düzenlen törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Şehit Fethi Sekin’in eşi Rabia Sekin ve kızı Dila Sekin, Musa Can’ın eşi Mecburiye Can ve kızı Emine Can, adliye personeli ve avukatlar katıldı.

Anma töreninde Fethi Sekin ve Musa Can için hazırlanan “dün-bugün-yarın-sonsuza kadar” belgeselinin ardından teröristlerle göğüs göğüse çarpışan Fethi Sekin’in video görüntüleri izlendi.

"FETHİ SEKİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN ONURUDUR"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı: “Yedi yıl önce İzmir’deki hain terör saldırısında, canını vatandaşlarımızın canına siper eden polis memurumuz Fethi Sekin Türkiye Cumhuriyeti’nin onurudur. Şehidimiz Fethi Sekin’i ve yine aynı saldırıda şehit olan adliye çalışanı Musa Can’ı rahmet ve minnetle anıyorum. Milletimizin can güvenliği ve ülkemizin bekası her daim en temel önceliğimizdir. Aziz şehitlerimizin izindeyiz. Milletimize ve ülkemize gözümüzü dahi kırpmadan hizmet etmeye devam edeceğiz.”

"MİLLETİMİZİN BİRLİK BÜTÜNLÜĞÜNÜ HİÇBİR ZAMAN BOZDURMAYACAĞIZ"

Şehit polis memuru Fethi Sekin’in kendi canını bir an bile düşünmeden büyük bir eylemi önlendiğini ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Onlar en yüksek mertebeye ulaştılar, inşallah onların emanetlerine sahip çıkacağız. Fethi Sekin, trafik polisi olarak adliyenin önünde görev yaparken, bombalı eylem girişimi olmasın diye teröristleri etkisiz hale getirmek için şehit oldu. Trafik polisi olduğu halde, terörle mücadele kapsamında böyle bir çalışma olmamasına rağmen, hemen silahına saldırdı. Mübaşirimiz Musa Can ise hain kurşunlara maruz kalarak şehit oldu. Terörle mücadelemiz kesintisiz sürecek. Bu ülkenin birlik ve bütünlüğü için onların emaneti olan geleceğimize hep birlikte sahip çıkacağız. Emanetleri bizim şerefimiz” şeklinde konuştu.

"MİLLETİMİZİN HUKUKİ GÜVENLİĞİ İÇİN HİÇ DURMADAN ÇALIŞACAĞIMIZA BURADA SÖZ VERİYORUM"



İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun ise “Ülkemizi hedef alan terör örgütlerinin hepsi aynı hedefi taşıyor. Birlik beraberliğimizi bölmeye çalışan bir plan yapılıyor. Başta hakim ve savcılar olmak üzere bütün kamu çalışanlarıyla terörle mücadelemize devam edeceğiz. Şehitlerimizden aldığımız feyz ile milletimizin hukuki güvenliği için hiç durmadan çalışacağımıza burada söz veriyorum” diye konuştu.

İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur ve İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel de konuşmalarında kahraman şehitleri ve gazileri rahmetle andı.