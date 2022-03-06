Fethi Yaşar, ittifakın bileşenlerini bir araya getirdi

06 Mart 2022 Pazar, 02:00

Hafta başında altı parti lideri bir bildiri imzalayarak ittifak oluşturmalarının ardından, dün aynı partilerin temsilcileri Ankara Yenimahalle’de bir araya geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Millet İttifakı’ndan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın 13. yıl tanıtım toplantısına katıldı. Millet İttifakı; İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Eskişehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in katılımıyla Ankara’da gövde gösterisi yaptı.

Aynı zamanda CHP’nin en deneyimli siyasetçilerinden olan Yaşar, sahne gösterileri ve konuşmasıyla ilçedeki uygulamalarını anlattı. Programın her unsuru “birlik” mesaj verirken, 13 yılda Yenimahalle’nin değişen yüzü sergilendi.

‘YÜZDE 10 FARK ATTIK’

Yaşar, AKP iktidarının en güçlü olduğu 2009’da ilçe belediyesini iktidardan aldı. AKP, bu başarıyı ilk başlarda tesadüf olarak gördü, CHP oylarının yoğunlaştığı Çayyolu semtini 2014 seçimlerinden önce Yenimahalle’den ayırdı. İktidar seçimi alabilmek için bu uygulamaya giderken, uzun süre Yaşar’ın karşısına çıkaracak aday bulamadı. Seçim sonucunda tüm çabalara karşın CHP başarılı oldu. Yaşar başarıyı, “Her şeyi yaptılar ama yüzde 10 fark attık” diye dile getirdi.

İlçede her siyasi görüşü taşıyan yurttaştan oy alan Yaşar’ın karşısına 2019 seçimlerinde “AKP’nin en başarılı ilçe belediye başkanı” olarak gösterilen Veysel Tiryaki çıkarıldı. Seçim öncesinde büyük kampanyalar yapıldı, AKP’nin en popüler isimleri Yenimahalle’de partisine oy istedi. Yetmedi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Yenimahalle’yi ziyaret etti ve oy istedi. Ancak Yaşar, yine fark atarak seçimi kazandı.

Genel iktidarda AKP’nin olması ve çok sayıda engellemelere karşın, Erdoğan’ın ikamet adresinin de bulunduğu Yenimahalle’nin yanı sıra son seçimde Ankara Büyükşehir Belediyesi de CHP’ye geçmiş ve Mansur Yavaş seçilmişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu dün, tüm belediye başkanlarını “Millet İttifakı’nın belediye başkanı” olarak nitelendirdi. İttifak için güçlü şekilde birlik mesajı veren Kılıçdaroğlu, Yenimahallelilere “Belediye başkanlarımızın yaptıkları, iktidara geldiğimizde yapacaklarımızın öncüsüdür” diye seslendi. Yaşar’ın 13. yıl tanıtım toplantısına her kesimden yoğun ilgi gösterildiği gözlenirken, açılışı da yapılan Gazi Mustafa Kemal Spor Kompleksi’ni dolduranlar, sahneden adları okunan belediye başkanları ve siyasileri yoğun olarak alkışladı.

‘FETHİ AĞABEY’

Yaşamının önemli bölümünü Yenimahalle’de geçiren Yaşar’a, ilçe halkı “Fethi Ağabey” diye hitap ediyor. Bunu sokakta gözlemlemek olanaklı. Ancak dünkü toplantıda bunun Yenimahalle ile sınırlı kalmadığı ortaya çıktı. Belediyenin halk dansları grubunun nefis gösterisinin ardından konuşmaları Yaşar açtı, Kılıçdaroğlu kapattı. Arada sahneye çıkan ve kısa konuşma yapan DP lideri Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun Yaşar’a “Fethi Ağabey” diye hitap etmesi dikkat çekti.

Törenin sonunda liderler ve parti temsilcilerinden oluşan Millet İttifakı, sahneden, bir cami ve bir de cemevinin temelini attı.