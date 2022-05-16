Fethi Yaşar, üç dönemdir yenilmiyor

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:00

Fethi Yaşar, Yenimahalle Belediyesi’nde üçüncü başkanlık dönemini yürütüyor.

Afyonkarahisar doğumlu ancak Yenimahalle’nin kuruluşundan bu yana ilçede yaşıyor. Yerel seçimler için aday belirlenirken çeşitli hemşeri grupları gözetilir. Ancak Ankara’da Afyonlu pek az. Buna karşın Yaşar, ilçesinde “Fethi Ağabey” olarak tanınıyor. Esnafla, halkla iç içe... Yaşar, haftanın tüm günleri makamına geliyor ve çalışıyor. Yakın çalışma personeli bu yüzden işleri vardiya sistemine göre yapıyor.

Yaşar, ayrıca AKP’nin iktidarı döneminde “dize getiremediği” bir CHP’li belediye başkanı. İlk kez seçilmesinin ardından uygulamaları dikkat çekti. AKP önce transfer teklifi yaptı. Ancak Yaşar, düşünmeden reddetti. Bunün üzerine “Şimdi gününü gösteririz” mantığıyla CHP seçmeninin yoğun olduğu Çayyolu bölgesi Yenimahalle’den ayrıldı, Çankaya ve Etimesgut’a katıldı. Amaç Yaşar’ın kaybetmesini sağlamaktı. Ancak Yaşar girdiği ikinci seçimde yüzde 10 fark atarak kazandı. Son seçimde ise AKP, en iddialı adayını Yenimahalle’ye getirdi. “Bırakın Büyükşehir’i Yenimahalle’yi alalım” bakış açısıyla Veysel Tiryaki, çok erkenden çalışmalara başladı. “Fark kapandı, kapanıyor” derken AKP yine yüzde 10 fark yedi.

Yaşar’ın makam odasında çeşitli fotoğraflar ve ödüller var. Fotoğraflara gözümüz takılınca anlatmaya başladı:

İsmet Paşa döneminde Yenimahalle Gençlik Kolları’nda başkandım. Burada Ecevit, burada Baykal, burada Karayalçın ve son olarak Kılıçdaroğlu. Bir tek Atatürk’le fotoğrafım yok...

Yaşar, hem Yenimahalle’nin hem de CHP’nin yaşayan tarihlerinden...