Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın anlaştığı firma iflas etti

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:00

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, halka ucuz ekmek satmak amacıyla geçtiğimiz kasım ayında özel bir işletmeyle anlaştı.

Firma, günde 45 bin ekmek üretip tanesini 1 lira 40 kuruşa satacaktı. Ancak işletme iflas ettiğini duyurdu. 20 gün önce kapıya kilit vurduklarını söyleyen işletme sahibi Fettah Karaoğlan, “Önceki belediyelerle yaptığımız sözleşme gereği yaklaşık 10 yıldır kentte ucuz ekmek üretiyoruz. Ancak mevcut belediyeden yeterli destek ve katkı alamadık. Kendi imkânlarımızla ancak altı ay dayanabildik ve iflas ettik. Faturaları ödeyemedik, elektrik ve doğalgazımız kesildi” dedi.