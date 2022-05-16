Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın anlaştığı firma iflas etti
AKP'li Ağrı Belediyesi, halk ekmek üreten fırına biriken borçlarını ödeyemeyince satışlarını durdurmuştu. Özel işletme iflas ettiğini duyurdu.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, halka ucuz ekmek satmak amacıyla geçtiğimiz kasım ayında özel bir işletmeyle anlaştı.
Firma, günde 45 bin ekmek üretip tanesini 1 lira 40 kuruşa satacaktı. Ancak işletme iflas ettiğini duyurdu. 20 gün önce kapıya kilit vurduklarını söyleyen işletme sahibi Fettah Karaoğlan, “Önceki belediyelerle yaptığımız sözleşme gereği yaklaşık 10 yıldır kentte ucuz ekmek üretiyoruz. Ancak mevcut belediyeden yeterli destek ve katkı alamadık. Kendi imkânlarımızla ancak altı ay dayanabildik ve iflas ettik. Faturaları ödeyemedik, elektrik ve doğalgazımız kesildi” dedi.
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