Fethiye'de izinsiz inşa çalışmaları yapan otele 3 milyon 343 bin 272 lira ceza kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Fethiye'deki Karataş Plajı'nda izinsiz inşa çalışmaları yürüten otel işletmesine 3 milyon 343 bin 272 lira idari ceza uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, il müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Kargı Mahallesi'ndeki otelin Karataş Plajı'ndaki izinsiz uygulamalarıyla ilgili 31 Mayıs'ta denetim yaptı.

Denetimlerde, ilgili otel işletmesinin, kaçak bir bina, soyunma giyinme kabinleri, cankurtaran kulesi, tuvalet-duş gibi birimlerin inşasına başladığını, otel önündeki plajda peyzaj çalışmalarını da usulsüz yaptığını tespit etti.

Deniz içine yüzer iskelenin yapıldığı ve halen inşa faaliyetlerinin de devam etmesi üzerine otel işletmesine 3 milyon 343 bin 272 lira idari ceza uygulandı.

Kaçak birimlerin yıkılması ve diğer usulsüz inşa faaliyetlerine son verilip doğa tahribatının giderilmesi için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Fethiye Belediye Başkanlığı, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve DSİ 213. Şube Müdürlüğüne yazı gönderildi.

Bakanlıkça yapılan denetimde, hukuka aykırı çalışmaların bölgenin doğal karakterini olumsuz etkilediği, ekolojik açıdan ciddi bir kirliliğe sebebiyet verdiği belirlendi.

Ayrıca, Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesine Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerine, Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün "Deniz Kaplumbağalarının Korunması" başlıklı genelgesine aykırılık teşkil ettiği, mülga ÖÇK Başkanlığınca onaylanan "Fethiye-Çiftlik Uygulama İmar Planı Revizyonuna" da aykırı olduğu tespit edildi.