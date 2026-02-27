Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.02.2026 00:55:00
Güncellenme:
AA
Fethiye'de köpeği bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde köpeği bıçakla öldürdüğü öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kişinin köpek bıçakladığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Bıçaklanan köpeğin öldüğü belirlendi. Köpeği bıçakladığı öne sürülen N.A.K. (46) ekipler tarafından gözaltına alındı.

