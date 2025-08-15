Fethiye’de koyda orman yangını!

Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Katrancı Koyu yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ekibi sevk edildi.
Yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kitap dünyasına açılan kapınızı aralayın! En sevdiğiniz kitapları indirimli fiyatlarla keşfedin ve hayal gücünüzü genişletin.
Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Katrancı Koyu yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ekibi sevk edildi.
Yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.