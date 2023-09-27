Fethiye Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Yayınlanma: 27.09.2023 - 16:08

Güncelleme: 27.09.2023 - 16:33

Muğla’da Fethiye Belediyesi, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Maria Ekmekçioğlu , Fethiye Likya Kadın Kalkınma Kooperatifi organizasyonuyla, ilçede faaliyet gösteren turizm işletmecileri sponsorluğunda, sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve restoranların işbirliği ile yapılan 1. Fethiye Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali’nde, Beşkaza Meydanı’nda şefler yemek sunumu gerçekleştirdi.

BİRİNCİLİK KAYAKÖY MAHALLESİ’NE

Festivalde Fethiye’nin çeşitli mahalleleri arasında yemek yarışması gerçekleşti. Mahalleler kendilerine öz yaptıkları yemekleri meydana getirdiler. Yunanistan ve Türkiye heyetinden oluşan jüri, yemeklere tam not verdi. Yarışmada Kayaköy Mahallesi birinci oldu. Fethiye Belediyesi personellerinden oluşan dastar defilesi de festivale damga vurdu. Beşkaza Meydanı’nda gerçekleşen dastar defilesi katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı. Fethiye Likya Kadın Kalkınma Kooperatifi Başkanı Çiğdem Karaca, defile sonrası sahneye çıkarak, tüm belediye personelini tebrik etti. Karaca, festivale sponsor olan isimleri tek tek söyleyerek, “Tüm destekçilerimize teşekkür ediyoruz. Bu festivali geleneksel hale getireceğiz” dedi. Konuşmaların ardından Beşkaza Meydanı’nda Mustafa Selçukoğlu sahne aldı.

“FETHİYEMİZİ DÜNYA ÇAPINDA TANITIYORUZ”

Türk ve Yunan halkının yüzyıllardır bir arada yaşadığı eşsiz güzellikteki Akdeniz’de gerçekleşen festival, Ege ve Akdeniz’in iki yakasını gastronomi teması ile birleştirdi. Fethiye'de üç yıldır restoran işleten ödüllü şef Maria Ekmekçioğlu, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Festivali geleneksel hale getirmek istediklerini belirten Başkan Alim Karaca, “Fethiyemizin Yöresel Ürünlerini dünya çapında tanıtıyoruz. Birincisini gerçekleştirdiğimiz Gastronomi, Kültür ve Dostluk Festivali, birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Türk-Yunan aşçılara, gazetecilere, köşe yazarlarına, akademisyenlerimize Fethiye’mize gelerek, festival için vermiş oldukları çaba için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.