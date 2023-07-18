Fethiye’de 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtardı.
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