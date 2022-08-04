Fethiye’de ‘Belediyem Kart Projesi’nde imzalar atıldı
Fethiye Belediyesi, Belediyem Kart projesini hayata geçiriyor. İhtiyac sahibi yurttaşlara verilecek olan kart ile yurttaşlar ilçedeki esnaftan alışverişini yapabilecek.
Muğla’da Fethiye Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının ‘belediyem kart’ ile karşılanmasını içeren projede imzalar atıldı. İhtiyaç sahibi yurttaşlar başvurularını Fethiye Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü’ne yapmaya başlayacak.
‘Belediyem Kart’ ile Fethiye Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmaya, temel ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olacak.
“ESNAFIMIZIN KESESİNE DE DOKUNACAĞIZ”
Sosyal Projeler üretmeye devam eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Bu projemiz ile özellikle Fethiye’de faaliyet gösteren yerel esnafımızın kesesine ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gönlüne dokunacağız. Gerekli çalışmaların ardından duyurularımız olacak” dedi.
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