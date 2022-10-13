Fethiye’de bitkisel atık yağ karşılığında hediye çeki

13 Ekim 2022 Perşembe, 18:00

Fethiye Belediyesi ile Deha Biodizel Firması bitkisel atık yağların toplanmasıyla ilgili protokol imzaladı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Deha Biodizel Firma yetkilisi Okyay Tirli’nin imzaladığı protokol kapsamında ilçe sınırları içerisinde ikamet eden yurttaşlar bitkisel atık yağlarını Fethiye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne veya Deha Biodizel Firması yetkili personeline teslim edilmesi halinde 50 TL değerinde hediye çeki alacak.

Hediye çekleri Fethiye Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren işletmelerde (Fethiye Belediyesi Tenis Kortu, Fethiye Belediyesi Karaot Halk Plajı, Fethiye Belediyesi Göcek Halk Evi, Fethiye Belediyesi Bahriye Üçok Parkı Halkevi, Fethiye Belediyesi Fethiye Halkevi, Fethiye Belediyesi İnlice Plajı, Fethiye Belediyesi Akmaz Plajı ve Fethiye Belediyesi Şehit Fethi Bey Parkı Büfesi) hediye çekleri kullanılacak.