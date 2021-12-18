Fethiye'de kumsalda cansız bir erkek bedeni bulundu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kumsalda cansız bir erkek bedeni bulundu.
Foça Mahallesi Çalış Plajı kumsalında bir kişinin uzun süre hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Ekipler, Şafak Atay'ın (43) yaşamını yitirdiği belirledi. Atay'ın cesedinin yanında bulunan alkol şişesinde inceleme başlatıldı.
Atay'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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