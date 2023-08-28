Manisa'da facia gibi kaza... Otomobil, elektrikli bisiklete ve iki araca çarpıp su kanalına düştü: 3 ölü
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin elektrikli bisiklete, ardından da park halindeki iki otomobile çarpıp su kanalına düştüğü kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.
Akhisar Devlet Karayolundaki bir alışveriş merkezi önünde önceki gün saat 23.15 sıralarında; Burak Korkmaz (21) yönetimindeki otomobil, Akhisar yönünden Balıkesir istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Süleyman Koçer (43) yönetimindeki elektrikli bisiklete, daha sonra da park halindeki 2 otomobile çarptı.
TAKLA ATARAK SU KANALINA DÜŞTÜ
Çarpmanın şiddetiyle Korkmaz'ın kullandığı otomobil takla atarak su kanalına düştü.
Kazada, Korkmaz'ın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Süleyman Koçer ve arkasındaki Özbekistan uyruklu Naıma Uramova (38) yola savruldu.
3 KİŞİ ÖLDÜ
Kazayı gören çevredeki yurttaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde sıkışan sürücü Burak Korkmaz ve yola savrulan Süleyman Koçer ile Naıma Uramova'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sadece 3 soru, katılımcıların yüzde 83'ü çuvallıyor!
- IMF'den destek mi istendi?
- Ameliyata ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı
- Süre daralıyor: Son gün 31 Ağustos!
- Robot Sophia'ya 'Kılıçdaroğlu' sorusu
- Sessizliğini 'alışıldık' biçimde bozdu
- Sabancılar bu yüzden mi kaza geçirdi?
- Gizlice bagaja konulan yağ valizlere bulaştı
- AKP'ye İstanbul için yeni bir isim daha...
- Robot Sophia'dan tartışma yaratan sözler