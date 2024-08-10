Fethiye'de tek su kaynağı bulunan köye iş makinesi girdi! 7 köylüye ters kelepçeli gözaltı

Yayınlanma: 10.08.2024 - 14:38

Güncelleme: 10.08.2024 - 14:38

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Söğütlü Mahallesi’nin tek su kaynağının HES’e, oradan da Seydikemer’in mahallelerine yönlendirilmesi kararına karşı köylülerin direnişi sürüyor. Gündem Fethiye'nin aktardığına göre, nöbete devam edilmesi üzerine bölgeye Fethiye Kaymakamı İsmail Ertaş ve Fethiye Müftüsü Kamil Oktay geldi.

Kaymakam Ertaş; öncelikle Söğütlü Muhtarı Süleyman Ölmez, azaları ve ihtiyar heyetiyle konuştu.

Ertaş, suyun paylaşımı hakkında çalıştığını belirterek; suyun yarı yarıya paylaştırılacağını söyledi. Muhtar ve köylüler ise bin 570 dönüm sulanan arazilerinin olduğunu, halihazırda üç su kaynaklarının HES üzerinden Seydikemer köylerine ulaştırıldığını aktardı.

Kaymakam Ertaş, olayın çözülmesi için çabaladığını belirterek, köylülerin nöbet alanından çıkmasını talep etti.

Ertaş, nöbet tutan köylülerin bulunduğu bölgeyde suyun yarı yarıya bölüştürülmek istendiğini aktardı.

Köylüler ise Ertaş’la görüşmeleri sırasında HES yetkilisinin kendilerini tehdit ettiğini ve “Sizin ellerinize kelepçe vurduracağız” dediğini aktardı.

Ertaş ise jandarma ekiplerine konunun incelenmesi için talimat verdi.

Köylüler, 90 litre/saniye teklifini; sulanacak alanlarına yetmeyeceği gerekçesiyle reddetti ve Ertaş, alandan ayrıldı.

Ertaş’ın bölgeden ayrılması üzerine ise saat yaklaşık 18.00 civarında jandarma ekiplerinin koruması altında iş makineleri Akçay içine girerek suyun yönünü değiştirme çalışmasına başladı.Çalışmaya engel olmak isteyen köylülere jandarma ekipleri müdahale etti.

Müdahalede yedi köylü gözaltına alındı. İş makineleri jandarma koruması altında suyun yönünü değiştirdi.