Evreşe talanı

10 Ağustos 2024 Cumartesi

Saros’u bilirsiniz. Antik dönemden bu yana kültürlerin beşiği, orduların geçiş noktası, Çanakkale savaşıyla tarihin dönüm noktasıdır.

Bırakın talan edilmeyi milli park ilan edilmeli, Helenistik dönemden günümüze kadar tüm kültürlere ait her bir parça özenle korunmalı.

Fakat Türkiye’de tabii ki böyle bir şey olmuyor.

Şarkılara, türkülere de konu olan Evreşe’den bahsediyorum. Evreşe Belediyesi’ni halen AKP’li bir başkan yönetiyor.

Saros Körfezi’ne kıyısı olan Adilhan köyünde, doğa harikası bir başka vatan parçası birkaç yıl önce “sulanabilir tarım arazisi” vasfından çıkartılarak “Evreşe Belediyesi mücavir alanı” olarak belirlendi.

Söz konusu ormanlık alan, Orman Genel Müdürlüğü tarafından, 2017 yılında, Evreşe Belediyesi’ne “mesire alanı” olarak kiralandı. O dönem AKP’den belediye başkanı olan Ali Kamil Soyuak 2024 yerel seçimlerinde Gelibolu Belediye başkanı olarak seçildi.

Sonra bir bakılıyor mesire alanının içinde ikişer katlı villalar yükselmeye başlıyor. Öyle bir iki tane değil, 20’den fazla villa inşa ediliyor.

Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Saros Şefliği sorumluluğundaki 223 no’lu orman bölgesinde, özel çevre koruma (ÖÇK) bölgesi ve turizm koruma geliştirme bölgesi olarak ilan edilmiş olan yerde, denize sıfır noktadaki orman yok edilerek villa inşaatları yapılıyor.

Sahi bu ormanlık alan içine bu villa inşaatlarına kimler izin ve onay vermiştir?

Daha önce Gelecek Partisi ilçe başkanı olan bölgede tanınan siyasetçilerden Aysun Tarıman, bu soruları Orman Genel Müdürlüğü’ne sormuş ve 2024 Nisan ayında da cevap verilmiş: “22 Eylül 2017 tarihinde yapılan ihale ile orman parkının işletmeciliğini Evreşe Belediyesi Başkanlığı almıştır. Tesislerin yapılacağı yerlerde bulunan ağaçların kesilebilmesi için Keşan İşletme Müdürlüğü’nce damga yapılarak hazırlanan kesim izin raporu makam tarafından 3 Mayıs 2023 tarihinde onaylanmıştır. Ağaçların kesim işi Keşan Orman İşletme Müdürlüğü’nce yapılmıştır.‘’

Yani ağaç kesimini, inşaatı kabul etmişler.

DOĞAYA UYGUN YAPILAR!

Evreşe Belediyesi de 20 Şubat 2022 tarihinde (2022/709798 ihale kayıt numaralı) pazarlık usulü ihale yapmış. Giresun/ Çamoluk adresinde kayıtlı YNSO Elektrik adlı firma 20 milyon lira bedel ile işi almış. (5 Nisan 2018 tarihli 9552 sayılı) Ticaret Sicil Gazetesine göre YNSO Elektrik sahibi Zeynel Abidin Varıcı. Kendisi hakkında 2014 yılında AKP Çamoluk ilçe kongresinde yönetime aday liste içinde olduğu belirtiliyor. Bir dönem de amcasının oğlu belediye başkanlığı yapmış. Şirket ihaleye girmiş, almış. Aynı mevkide yine denize çok yakın “tiny house” (Küçük ev) adı verilen yapılar da yapılmış.

O dönem Evreşe Belediye başkanı olan Ali Kamil Souyak’a ulaştım. Bahse konu yeri sordum. Soyuak konu ile ilgili şunları söyledi: “Bahsettiğiniz tiny house’lar ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Evreşe Belediye Başkanlığı işlemlerini tamamlamış ve cezalarını kesmiş. Böylece süreç başlamış. Diğer konu Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış A Tipi Mesire alanı olarak projesi olan ve tüm denetimleri Orman Bakanlığı tarafından yapılan bir proje. Hiçbir denetim, proje Evreşe Belediyesi uhdesinde değil. Yapılan yapılar villa değil doğaya uygun yapılar. Denetimini Orman Bakanlığı yapıyor.”

İhaleyi alan firma ile ilgili sorduğum soruya ise başkan tepki verdi.

Evreşe’deki araziye konulan tiny house’lar ile ilgili araştırmaya başladım. Arazi sahile 50-60 metre mesafede. Tiny house’ların sahibinin EkoHayat Teknoloji adlı firma olduğunu öğrendim. Ekohayat adlı firma Şubat 2023 tarihinde Yakup Dokumacı ve Hacı Kutlu tarafından Üsküdar adresinde kurulmuş. Sonrasında firma Zaim Üniversitesi’nin Zaim Teknopark yerleşkesine taşınmış. Hatta bu firma Zaim Teknopark’a taşındıktan birkaç ay sonra şayet isim benzerliği değil ise yönetim kuruluna Teknoparkın yönetim kurulu başkan vekili Mehmet Bulut’u almış.

Firmanın kurucusu Yakup Dokumacı ile konuştum. Tiny house’ların şirketine ait olduğunu doğruladı. Firmasının Eko Tarım ve Eko Yaşam üzerine projeler gerçekleştirdiğini ve bu konuda yatırımlar yaptığını belirtti. Bölgede de Ezine, Geyikli gibi yerlerden de araziler aldığını beyan etti. “Arsa tarım arazisi değil normal arsa olarak geçiyor tapuda, biz bölgede arazi araştırırken imar çalışması yapıldığını öğrendik. Sonrasında bu yeri aldık. Aldığımızda imar çalışması bitmişti. Bizim arsamızın olduğu yere ‘günübirlik alan’ olarak tahsis yapıldı. 9.5 dönüm arazimizin yüzde 30’u imarda gitti. Şimdi arazimizin önünden kilometrelerce sahil yolu inşa edilecek. Asıl tehlike bu” diye beyan etti.

Tiny house projesini yürüten Enis Bey’e de ulaştım. Araziye ait belgeleri ve Tiny house ait plaka belgelerini gönderdi. Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın ve belediyenin kesmiş olduğu cezalara itiraz ettiklerini mağdurun kendileri olduğunu söylediler.

Tablo nereden nereye geldi gördünüz mü?

Gözümüz gibi bakmamız gereken ormanlara topraklara durup dururken para için neden saldırıyoruz? Kabullenemiyorum.

Ormanlık alanları ve ağaçları koruması gereken Orman Bakanlığı ağaçları kesiyor ve villa yaptırıyor!

Aklım almıyor.

