Fethiye'deki orman yangını söndürüldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinin turistik mahallesi Göcek'te, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. 1,5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangını, 1,5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Karadan müdahale edilen yangında, 1 hektarlık alan zarar gördü. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, "22 arazöz, 4 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı, 5 pikap, 2 dozer, 2 treyler, 7 teknik personel, 10 orman muhafaza memuru ve 70 işçi ile yangına müdahale ettik. Yangın kontrol altına alındı" dedi.
Jandarma, soruşturma başlatırken, kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.
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