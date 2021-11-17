Fethullah Gülen zehirlendi

17 Kasım 2021 Çarşamba, 17:25

FETÖ lideri Fethullah Gülen dün gece zehirlendiği iddia edildi. Ayrıca, Pensilvanya’daki çiftlikte bulunan örgütün mollalarından biri de intihar etti.

Odatv'nin istihbarat birimlerinden doğrulattığı bilgilere dayandırdığı haberine göre, örgüte konuşmama talimatı verildiği ifade edildi. FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen TR724'ün konuyla ilgili haberinde ise Gülen'in sağlığının yerinde olduğu iddia edildi.

Öte yandan dün, avukat Burak Bekiroğlu da sosyal medya hesabından konuya ilişkin iddiaları gündeme getirmişti.