Fethullah Gülen'in vasiyeti ortaya çıktı: 2 bin dolar kefen parası...

Yayınlanma: 01.11.2024 - 11:34

Güncelleme: 01.11.2024 - 11:34

ABD'de 20 Ekim günü ölen FETÖ lideri Fethullah Gülen’in vasiyeti belli oldu.

FETÖ'ye yakın yayın organlarında yer alan habere göre Gülen'e ait bir bavul ve çantanın, FETÖ'nün ölümünden 6 gün sonra (26 Ekim tarihinde) Gülen'in kardeşleri (Fazilet Korucuk ve Mesih Gülen ile akrabaları ve Adem Kalaç, Ahmet Kurucan, Cevdet Türkyolu, Kemal Gülen, Muhammed Yeşilyurt, Numan Yiğit ve Abdullah Aymaz) tarafından açıldığı ifade edildi.

Gülen'in kitaplarının telif haklarını "Cascade Trust" isimli bir vakfa devrettiğine dair bir vekaletname bulunduğu kaydedildi. Vakfın kuruluş amacının ise "Gülen'in fikirlerini inceleyen, uygulayan eğitim kuruluşlarına dağıtılmasını yönlendirmek" olduğu ifade edildi.

2 BİN DOLAR KEFEN PARASI...

Açıklamaya göre Gülen'in eşyaları şu şekilde:

"Kitap teliflerinden kalan 20 bin 20 dolar, kefen parası olarak ayrılmış 2 bin dolar, hediye olarak kullanılmak üzere 12 bin 640 dolar değerinde çeyrek altın, yazıldığı dönemdeki borçlarının ödenmesini istediği vasiyetname, kitap teliflerini bir vakfa bağışladığını gösterir bir vekaletname, 1 adet köstekli saat, 1 adet takım elbise, kişisel eşyalar ve kimlik belgeleri."



