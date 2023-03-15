Fethullahçı isimden çirkin 'Urfa' paylaşımı: 'Bütün Urfa Balıklıgöl olmuş'

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Cevheri Güven'in Şanlıurfa’daki sel felaketine ilişkin 'Bütün Urfa Balıklıgöl olmuş' mesajıyla yaptığı paylaşım büyük tepki topladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 16:14
Fethullahçı isimden çirkin 'Urfa' paylaşımı: 'Bütün Urfa Balıklıgöl olmuş'
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin vurduğu bölgede şimdi de sel felaketi yaşanıyor. Bölgede dün akşamdan bu yana yağışın ardından Adıyaman ve Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar göle döndü.

En az 10 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanan felakette kayıpların sayısının artmasından endişe edilirken Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkı dava bulunan, firari Cevheri Güven'in yaptığı sosyal medya paylaşımı tepki çekti.

Güven, Twitter hesabından, Şanlıurfa’da sel sularında sürüklenen bir yurttaşın görüntülerinin yer aldığı videoyu paylaştı. Ancak Güven, görüntüleri takipçileriyle “Bütün Urfa Balıklıgöl olmuş" diyerek paylaştı.  


Cevheri Güven Twitter adıyaman

İlgili Haberler

Sel felaketi Şanlıurfa'da kara yolunu böyle yuttu

Sel felaketi Şanlıurfa'da kara yolunu böyle yuttu
Sel bölgesinde isyan eden yurttaş canlı yayında AKP'lilere ve AFAD'a küfür etti

Sel bölgesinde isyan eden yurttaş canlı yayında AKP'lilere ve AFAD'a küfür etti
Son Dakika... Adıyaman ve Şanlıurfa'da sel felaketi: Millet canının derdinde, Erdoğan reklam!

Son Dakika... Adıyaman ve Şanlıurfa'da sel felaketi: Millet canının derdinde, Erdoğan reklam!

En Çok Okunan Haberler