Fethullahçı isimden çirkin 'Urfa' paylaşımı: 'Bütün Urfa Balıklıgöl olmuş'
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Cevheri Güven'in Şanlıurfa’daki sel felaketine ilişkin 'Bütün Urfa Balıklıgöl olmuş' mesajıyla yaptığı paylaşım büyük tepki topladı.
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin vurduğu bölgede şimdi de sel felaketi yaşanıyor. Bölgede dün akşamdan bu yana yağışın ardından Adıyaman ve Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar göle döndü.
En az 10 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanan felakette kayıpların sayısının artmasından endişe edilirken Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkı dava bulunan, firari Cevheri Güven'in yaptığı sosyal medya paylaşımı tepki çekti.
Güven, Twitter hesabından, Şanlıurfa’da sel sularında sürüklenen bir yurttaşın görüntülerinin yer aldığı videoyu paylaştı. Ancak Güven, görüntüleri takipçileriyle “Bütün Urfa Balıklıgöl olmuş" diyerek paylaştı.
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