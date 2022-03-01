FETÖ'nün başlattığı AKP'nin devam ettirdiği dava: Emekli komutanların yakınları konuştu

01 Mart 2022 Salı, 15:18

28 Şubat 1997’deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının üzerinden 25 yıl geçti. Türkiye’nin yakın tarihine damga vuran toplantı, yıllar sonra “postmodern darbe” olarak anılmaya başlandı.

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu ve gazeteci Sami Menteş’in kaleme aldığı, “Çetin Doğan’ın gözünden 28 Şubat – Size Yalan Söylediler” kitabı Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıktı. Kitapta 28 Şubat döneminde yaşanılanlar ve dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan’ın ölümünün ardından açılan 28 Şubat davasında yaşanılanlar anlatıldı.

Öte yandan Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kırmızı Kedi Yayınevi, FETÖ tarafından başlatılan ve AKP yargısının devam ettirdiği 28 Şubat davası kapsamında hapse atılan emekli komutanların yakınlarının mesajlarına yer verildi. Paylaşıma "28 Şubat kumpas davası mağdurlarının ailelerinden mesaj var! Yalanlara karşı tüm çetin gerçekler Barış Terkoğlu ve Sami Menteş’in hazırladığı 'Size Yalan Söylediler: Çetin Doğan’ın Gözünden 28 Şubat' kitabında" notu düşüldü.

İşte o paylaşım: