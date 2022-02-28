28 Şubat 2022 Pazartesi, 12:09

28 Şubat 1997’deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının üzerinden 25 yıl geçti. Türkiye’nin yakın tarihine damga vuran toplantı, yıllar sonra “postmodern darbe” olarak anılmaya başlandı.

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu ve gazeteci Sami Menteş’in kaleme aldığı, “Çetin Doğan’ın gözünden 28 Şubat – Size Yalan Söylediler” kitabı Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıktı. Kitapta 28 Şubat döneminde yaşanılanlar ve dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan’ın ölümünün ardından açılan 28 Şubat davasında yaşanılanlar anlatıldı.

TOPLANTILARDA NELER YAŞANDI?

Kitapta, 28 Şubat 1997’deki MGK toplantısı ve MGK kararlarının değerlendirildiği Bakanlar Kurulu toplantısında yaşanılanlar aktarıldı.

MGK toplantısında irticanın en büyük tehlike haline geldiği ve buna karşı önlemler alınması gerektiği önerisi toplantıya katılan başta Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Necmettin Erbakan, Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller tarafından desteklendiği, kararların oybirliğiyle alındığı aktarıldı.

"TOPLANTIDA BİZİM DÜŞÜNCELERİMİZİN DIŞINDA HİÇBİR ŞEY TARTIŞILMIYOR"

Barış Terkoğlu ve Sami Menteş’in yazdığı kitapta, siyasilerin 28 Şubat davasında verdikleri tanık ifadeleri de aktarıldı.

MGK toplantısına katılan, dönemin önemli figürlerinden birisi de Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller’di. Çiller, 28 Şubat davasında tanık olarak dinlendi. Kendisinin MGK toplantısında herhangi bir baskı görmediğini kaydetti.

Çiller’in basın müşaviri Mehmet Bican da davanın 79. celsesinde tanık olup, Çiller’in MGK sırasında dışarı çıktığında, aralarında geçen konuşmayı şöyle aktardı:

“‘Nasıl oluyor efendim, içerideki toplantı’ dedim. ‘Çok iyi gidiyor Sayın Bican’ dedi. ‘Toplantıda bizim düşüncelerimizin dışında hiçbir şey tartışılmıyor. Sadece ve sadece bizim parti tüzüğümüzde, bizim programımızda, bizim ilkelerimizde ne varsa onları konuşuyoruz ve sonuçlandırdık’ dedi.”

ERBAKAN: “İRTİCA VE KABA SOFTALIK BİR NEVİ HASTALIKTIR”

28 Şubat davası sürecinde Mahkeme, bir naip hakim atayarak hem Milli Güvenlik Kurulu toplantı tutanaklarını hem de toplantıda alınan kararların değerlendirildiği Bakanlar Kurulu toplantı tutanaklarını inceledi.

Kitapta aktarılana göre; Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, kararlarla ilgili yapılan konuşmalarda, Başbakan Necmettin Erbakan’ın “İrtica ve kaba softalık bir nevi hastalıktır” özdeyişi ile Yardımcısı Çiller’in konuşmasının “Kendi hislerine tercüman olduğunu” belirten beyanı tutanaklarda yer aldı.

“İMA YOLU DAHİ OLSA HERHANGİ BİR TEHDİTLE KARŞILAŞMIŞ DEĞİLİM”

Mahkemede tanık olarak dinlenen bir diğer isim de Milli Güvenlik Kurulu toplantısına katılan dönemin Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan’dı.

Tayan, tanık ifadesinde “Bu konuların görüşülmesi sırasında, gayet medeni, gayet beşeri, gayet saygın, aşağı yukarı 9.5 - 10 saat müzakere cereyan etmiştir. Bu müzakereler sırasında, Cumhuriyet hükümetinin üyeleri olarak, bendeniz herhangi bir ima yolu dahi olsa, herhangi bir eleştiri, tenkit, tehdit herhangi bir davranışla karşılaşmış değilim.” dedi.

“Size Yalan Söylediler” kitabında, 28 Şubat dönemiyle ilgili detaylı bilgiler yer alırken, döneme atfedilen olaylar ve söylemlerin de içyüzleri anlatılıyor.