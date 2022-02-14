FETÖ borsasından yargılanıyordu: Eski savcı soyadını değiştirdi
"Karabaca"k olan soyadını "Kara" olarak değiştiren eski savcı, FETÖ borsasından menfaat elde ettiği gerekçesiyle meslekten çıkarıldı. Eski savcının bu karara ilişkin yaptığı başvuru reddedildi.
FETÖ borsası soruşturması nedeniyle önce açığa alınan sonra da Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından meslekten ihraç edilen eski savcı Lütfi Karabacak, soyadını değiştirdi. Eski savcının yeni soyadı, Kara oldu.
FETÖ borsası soruşturmasının yanı sıra, Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan'la rüşvet pazarlığı yaptığı iddiasıyla da yargılanan eski savcının soyadı değişikliği, dava dosyasına girdi.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun geçici 8. maddesine göre yapılan değişiklik, eski savcının Fenerbahçe Genel Sekreteri Kızılhan'la birlikte yargılandığı dosyada yer aldı. Eski savcının Karabacak olan soyadını Kara olarak değiştirilmesinin yanı sıra, meslekten ihracına yönelik yaptığı itirazda da karar çıktı.
DANIŞTAY REDDETTİ
Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, Hakim ve Savcılar Kurulu'nun 17 Ocak 2020'de meslekten çıkardığı eski savcı Kara, Danıştay'a başvurarak kararının yürütmesinin durdurulmasını talep etti. İlk derece mahkemesi sıfatıyla 27 Ocak 2021'de kararını veren Danıştay 5. Dairesi, eski savcı Kara'nın yürütmeyi durdurma talebini reddetti.
LÜTFİ KARABACAK'IN 'FETÖ BORSASI'YLA İLİŞKİSİ
FETÖ'den yargılananlara menfaat karşılığında yardım edilmesi, FETÖ borsası olarak adlandırılıyor.
Savcı Lütfi Kara (Karabacak), bir başka savcı İsmet Bozkurt'la birlikte 'FETÖ Borsası' iddiasıyla açığa alındı, haklarında dava açıldı.
Kara (Karabacak), 28 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Kara (Karabacak) ayrıca, hakkındaki iddialar nedeniyle, 17 Ocak 2020'de Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından meslekten çıkarılmıştı.
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