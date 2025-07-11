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FETÖ'den ihraç edilmişti: Eski emniyet amiri gaybubet evi önünde yakalandı!

FETÖ'den ihraç edilmişti: Eski emniyet amiri gaybubet evi önünde yakalandı!

11.07.2025 10:23:00
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DHA
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FETÖ'den ihraç edilmişti: Eski emniyet amiri gaybubet evi önünde yakalandı!

Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nde İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaparken KHK ile ihraç edilen ve hakkında FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Emniyet Amiri Veysel Özkan İstanbul'da gizlendiği gaybubet evinin önünde yakalandı.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan, Bitlis eski İstihbarat Şube Müdürü Veysel Özkan'ın izine ulaştı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Özkan, tespit edilen gaybubet evinin önünde iş yerine gittiği sırada gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Konular: #Emniyet #fetö #Gaybubet

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