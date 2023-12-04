FETÖ firarisi Manisa’da yakalandı
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 3 ay kesilmiş hapis cezası bulunan firari şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY firarisi şahsa yönelik operasyon düzenlendi.
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 3 ay kesilmiş hapis cezası bulunan M.E. isimli şüpheli Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Karakola götürülen M.E.’nin işlemlerine devam ediliyor.
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