FETÖ firarisi Manisa’da yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 3 ay kesilmiş hapis cezası bulunan firari şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İHA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 10:19
FETÖ firarisi Manisa’da yakalandı
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY firarisi şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 3 ay kesilmiş hapis cezası bulunan M.E. isimli şüpheli Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Karakola götürülen M.E.’nin işlemlerine devam ediliyor.


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