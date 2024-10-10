FETÖ fişledi, terfi beklerken emekli edildi… Albay Ergün Cebeci İBB'de daire başkanı oldu

Yayınlanma: 10.10.2024 - 20:00

Güncelleme: 10.10.2024 - 20:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yeni görevlendirme yapıldı. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı görevine Ergün Cebeci atandı. Sözcü’nün aktardığına göre, görevi vekaleten yürüten Selçuk Tütüncü, Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü görevine devam edeceği öğrenildi.

ERGÜN CEBECİ KİMDİR?

Yeni daire başkanı Ergün Cebeci, 1993 yılında Kara Harp Okulu’ndan Jandarma Teğmen rütbesi ile mezun oldu. Tuzla Piyade Okul Komutanlığı’nda ve Foça Jandarma Okullar Komutanlığı’nda, Bornova 2. Jandarma Komando Eğitim Tabur Komutanlığı’nda takım komutanı olarak görev yaptı.

1996 yılında Jandarma Subay Okulu’ndan mezun oldu. 1996 yılından 2019 yılına kadar Mardin, Çanakkale, Tunceli, Muğla, Şırnak, Edirne ve Kastamonu’da Jandarma Komando Bölük Komutanı, Asayiş Şube Müdürü ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı, Jandarma Eğitim Alay Komutanı görevlerini üstlendi.

2019-2022 arasında Kiev Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri, 2022’de Tunceli İl Jandarma Komutanı, 2023'de İstanbul İl Jandarma Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ağustos 2024 tarihinde emekliye ayrıldı.

SUUDİ PRENS'E ZARFI İADE ETTİ

Ukrayna savaşında 17 bin yurttaşı tahliye eden, FETÖ’nün "Atatürkçü küfürbaz Yarbay” diyerek fişlediği, Suudi Prens'e verdiği bahşişi iade etmesiyle gündem olan Cebeci’nin, tuğgenerallik beklerken emekli edildi.

2007 yılında Bodrum ilçesinde İlçe Jandarma Komutanı iken ilçede tatilini geçiren Suudi Arabistan Prensi Mohamed Bin Suud Al-Faisal Al Suud, kaldığı otelin personeline ve güvenlik görevlilerine bahşiş olarak içerisinde beşer bin dolar bulunan zarflar dağıtmıştı.

Prensin güvenliğinden sorumlu jandarma subayı da zarfı, içinde ne olduğunu bilmeden almış ve açmadan o dönem Bodrum Jandarma Bölük Komutanı olan Binbaşı Ergün Cebeci'ye götürmüştü.

İçinde para olduğu anlaşılınca kapağı bile açılmayan zarf, Cebeci'nin talimatıyla kırmızı-beyaz gül ve karanfiller eşliğinde Prens'e iade edilmişti. Çiçeği ve zarfı takdim eden komutan “Türk askeri olarak tatil için veya ülkemize gelen herhangi bir kişinin güvenliğinden sorumluyuz. Siz bizim konuğumuzsunuz ve sizin güvenliğiniz için görevimizi yaptık. Her zaman sizi ülkemize bekleriz. Lütfen yaptığınız jesti red etmemizi yanlış anlamayın, Türk askeri veya hiçbir güvenlik görevlisinin bu tür bir tarz içinde olması beklenemez. Zarf subaylarımız tarafından bir davet zarfı olduğu sanılarak ve nezaket gereği alınmıştır, bunu bilmenizi isteriz” demişti.