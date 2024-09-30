İBB ve İstanbul Barosu arasında 'Adli yardım iş birliği protokolü' imzalandı

Yayınlanma: 30.09.2024 - 17:57

Güncelleme: 30.09.2024 - 17:57

İBB ve İstanbul Barosu arasında imzalanan 'Adli yardım iş birliği protokolü' kapsamında, adli yardım hizmetleri yaygınlaştırılarak daha fazla ihtiyaç sahibi yurttaşın dava açabilmesi, hak araması ve bu sayede adalete erişimi sağlanması hedefleniyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, Florya’daki İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Özlem Türeci-Uğur Şahin Yerleşkesi’nde düzenlenen imza töreni öncesinde konuşma yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşmasında “Birlikte, toplumumuzun kalbinde yer alan adalet, eşitlik ve insan onuru ilkelerini korumaya devam edeceğiz.Adaletin tesis edilmesinde, birilerinin eksik hizmet alarak bundan yoksun kalmasına ne hiçbir yöneticinin tahammül etmesi mümkündür ne de bu konuda bir adım atılacaksa, bundan geri durmamız mümkündür" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: MERKEZİ İDARE ADLİ YARDIMA YETERLİ KAYNAĞI AYIRMIYOR

Son yıllarda merkezi idarenin adli yardıma ayırdığı kaynakların yetersiz olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Bu durum, hukuk sistemimize aşırı bir yük bindirirken, adalete tam erişimi de engellemekte. Biz de Avukatlık Kanunu ve Belediye Kanunu’nun bize verdiği yetkiyle, İBB olarak, bu boşluğu doldurmak için harekete geçiyoruz. Bu girişimin amacı; sadece hukuki hizmetler sağlamak değil, aynı zamanda maddi durumu ne olursa olsun, herkesin hukukun koruması altında olduğunu hissetmesini sağlamaktır" dedi.

SARAÇ: BAKANLIK BÜTÇESİNDEN GEREKLİ ÖDEMELER YAPILMADI

İstanbul Barosu Başkanı Saraç ise konuşmasında İBB'ye teşekkür ederek "Yapılan bu protokol son derece önemli. Bugün İstanbul Barosu'nda, 8 bin 500 avukatımız, adli yardım sistemi içerisinde eğitimlerden geçerek, İstanbul halkına, adalete erişim yönünde hizmet vermektedir. Ancak, asgari ücret tarifesine göre ödemeleri yapılmasına rağmen, avukat meslektaşlarımız, 19 aydan beri vekalet ücretlerine kavuşamamışlardır. 8 ayrı yerde adli yardım büromuz bulunmaktadır. Burada hizmetler devam etmektedir. Ancak özveriyle, enflasyon ve eriyen vekalet ücretlerine rağmen, büroların giderlerine rağmen, adli yardım sistemini geriye götürecek şekilde Bakanlık bütçesinden gerekli ödemeler yapılmamıştır" ifadelerini kullandı.