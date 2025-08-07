FETÖ’nün üst düzey ismi yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manisa Emniyet Müdürlüğü ortak operasyon düzenleyerek hakkında mahkumiyet kararı bulunan ve yıllardır aranan FETÖ'’nün “mahrem yapılanması”nda üst düzey pozisyonda yer alan Hakan Kahraman'ı yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken yakaladı.

YURT DIŞINA KAÇMA HAZIRLIĞI YAPIYORDU

MİT’in yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde, Hakan Kahraman’ın yasal olmayan yollarla yurtdışına kaçma hazırlığı yaptığını tespit etti.

MANİSA'DA YAKALANDI

MİT ve Manisa Emniyet Müdürlüğü, başlattığı ortak operasyon sonucunda FETÖ’nün üst düzey mahrem imamı olan Hakan Kahraman'ı Manisa’da yakaladı.