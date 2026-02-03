FETÖ’nün yeni takiyesi ‘Yeni Herkul’ kurumsal yapılanmasını tamamlandığını açıkladı: Açılım sürecine eklenmek mi istiyorlar?

Gazetemiz Cumhuriyet; terör elebaşısı Fetullah Gülen’in 2024’teki yaşamını yitirişinin ardından FETÖ’nün dağılmadığını, “Baş Yüceler Şûrası” (Âli Heyet) tarafından yönetildiğini ve takiye politikası çerçevesinde siyasi partiler ile başta iktidara yakın Menzil, İsmailağa, Erenköy, İskenderpaşa cemaatlerine ve Büyük Orta Doğu çevresine sızdığı (hurruriyet politikası) iddiasını gündeme getirmişti.

FETÖ TAKİYELERİNİ GELİŞTİRİYOR

FETÖ’nün bu takiye politikasının yanı sıra yakın zamanda ABD New Jersey merkezli yeni bir yapılanmayla yeni bir takiye politikası geliştirdi. “Yeni Herkul” adıyla faaliyete başlayan bu yapılanma; önce “geçmişte yapılan eylem ve söylemlerin devlete ve toplumsal huzura zarar verdiğini” belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yurttaşlardan özür dilenen bir açıklama yayımladı. Ardından tüm yetkinin “Baş Yüceler Şûrası”nda olduğu bildirilen bir açıklamayla; “Hapiste bulunan masum kardeşlerimizin ve Türkiye’de ağır hayat şartları altında yaşayan kardeşlerimizin durumunun iyileştirilmesi için somut adımların” atılması yönünde istemde bulunuldu.

HEYETİN KURULMASI İÇİN ÇAĞRI YENİLENDİ

Bu açıklamaların ardından yapıdan yeni hamle gecikmedi. Yapı, önceki gün “kurumsallaşmasını” tamamladığını duyurarak; “Şeffaflık, istişare ve hukukun evrensel ilkeleri doğrultusunda, diyalog ve müzakereye dayalı süreçlerde sorumluluk üstlenmeye hazırdır. Toplumsal huzur ve barışa katkı sunma irademizi kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz” açıklaması yayımladı. Bu açıklamanın ardından ise şuraya yönelik bir bildiri yayımlanması dikkat çekti. Bildiride; “Geçmişte yaşanan karşılıklı güvensizliklerin, kırılganlıkların ve mağduriyetlerin ele alınacağı, tam yetkili, müzakereye açık ve kararları bağlayıcı nitelikte bir heyetin kurulmasının zorunlu olduğu kanaatindeyiz. Âli Heyet’ten bu heyetin mübarek üç aylar içerisinde kamuoyuna açıklamasını ya da tarafımıza iletilmesini beklediğimizi ifade ederiz” denildi.

DİKKAT ÇEKEN ‘SÜREÇ’ AÇIKLAMASI

Bildiride heyetin bu teklifi çevirmeyeceğini düşündükleri vurgulanırken; “Türkiye Cumhuriyeti devletinin küresel riskler karşısında toplumun huzurunu sağlamak, barışı tesis etmek yolunda başlattığı süreci kıymetli bulduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz” denmesi ise dikkat çekti.