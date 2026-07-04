FETÖ’nün yeni takiyesi Yeni Herkül örgütten ayrıldığını açıklayarak, 2. Açılım Süreci’ne katılma isteminde bulundu: FETÖ’cüler süreç yasasından yararlanmak istiyor!

Gazetemiz Cumhuriyet; terör elebaşısı Fetullah Gülen’in 2024’teki yaşamını yitirişinin ardından FETÖ’nün dağılmayıp, “Baş Yüceler Şûrası” tarafından faaliyetlerini sürdürdüğünü, başta iktidara yakın Menzil, İsmailağa, Erenköy ile İskenderpaşa cemaatlerine ve Büyük Orta Doğu çevresine sızdığını (hurruriyet politikası) gündeme getirmişti.

‘NEW JERSEY MERKEZLİ YENİ TAKİYE’

Terör örgütü üyesi bazı isimler ise ABD New Jersey merkezli “Yeni Herkül” adlı yapılanmayla yeni bir takiye politikasına girişti. Söz konusu takiyede; örgütün TSK imamı olarak bilinen firari Adil Öksüz’le 2012’de Bedir Üniversitesi’ndeki “dinler arası diyalog” konferansına katılan Bekir Çınar; FETÖ iltisakı nedeniyle 2016’da kapatılan Fatih Koleji ile Süleyman Şah ve Fatih üniversitelerinde görev alan Halil Bal ile Mehmet Emin Şan gibi isimler bulunuyor.

FETÖ’DEN AYRILDIKLARINI AÇIKLADILAR

Takiye önceki günlerde iki yeni açıklama yayımladı. Bu kapsamda takiye 2 Temmuz’da “Sona erdirme ve toplumsal uzlaşı bildirisi” yayımladı. Bildiride; “Gençlik yıllarımızdan beri üye olduğumuz yapının zaman içerisinde hukuka aykırı faaliyetlerle ilişkilendirildiğine ilişkin ortaya çıkan yargı kararları ışığında geçmişimizi vicdani ve hukuki açıdan yeniden değerlendirmiş bulunuyoruz. Bugün itibariyle yapıyla her türlü organik, mali, hukuki ve fiili bağımızın kendi özgür irademizle sona erdiğini ilan ediyoruz” açıklamasında bulunuldu.

‘HUKUKİ ADIMLAR BEKLENTİ DOĞURMUŞTUR’

Takiye tarafından bu bildiriden sonra önceki gün ise “Terörsüz Türkiye sürecine tam destek ve katılım talebi” adıyla yeni bir bildiri daha yayımlandı. Söz konusu bildiride; 2. Açılım Süreci’ni “umut ve memnuniyetle” takip ettiklerini savunan takiye; “Bu süreci Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ülkemizin güvenlik, istikrar ve toplumsal bütünleşmesini güçlendiren tarihi bir adım olarak görüyoruz. Gerekli hukuki düzenlemlerin hayata geçirilmesi, bizler açısından devletimiz ve milletimizle yeniden bütünleşme yönünde güçlü bir umut ve beklenti doğurmuştur” diyerek; bu kapsamda süreçte değerlendirilmelerini istedi.

ÇAĞRININ ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Takiyenin sürece hukuki yönden katılım talebini; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sapanca’da gerçekleştirdiği 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’ndan ardından yapılanması dikkat çekti. Basında; söz konusu toplantıda Erdoğan’ın sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasanın Meclis tatile girmeden çıkarılacağına ilişkin talimat verdiği iddiaları yer aldı. Bunun yanı sıra ilgili haberlerde; Adalet Bakanı Akın Gürlek’in toplantıda “Terör örgütü üyeleri serbest kalırken kapsamlı bir infaz düzenlemesi yapılmazsa bunu cezaevindeki diğer insanlara anlatamayız” yönünde değerlendirmede bulunduğu iddiasına da yer verildi.