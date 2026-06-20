'FETÖ operasyonu' yalanıyla dolandırılmıştı... İYİ Partili Kocamaz'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Parolayı söyledi'

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ın polis kimliğiyle arayan kişiler tarafından dolandırılması hakkında yürütülen soruşturmada savcılık ifadesine ulaşıldı.

"ADIMA KAYITLI BAZI TAŞINMAZLARI DA SÖYLEDİLER"

Para ve yaklaşık 10 kilogram altını nasıl teslim ettiğini anlatan Kocamaz, kendisini ve eşini telefonla arayarak Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler olarak tanıttıklarını anlatan şüphelilerin sahte kimlik görüntüleri ile savcılık antetli belgeler gönderdiğini ifade ederek, "Adıma kayıtlı bazı taşınmazları da söylediler. Bu nedenle anlattıklarının gerçek olabileceğini düşündüm" dedi.

Belirlenen noktaya gittiğinde telefondaki kişilerin daha önce kendisine bildirdiği "Bayrak" parolasını sorduğunu anlatan Kocamaz, "Şahıs doğru parolayı söyleyince içinde para ve altınların bulunduğu çantayı teslim ettim" ifadelerini kullandı.

Ankara’da kendisini ‘polis’ olarak tanıtıp İYİ Parti Mersin Milletvekili Kocamaz’ın yaklaşık 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar ve 1900 Euro'sunu alan şüpheliler gözaltına alındı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, Kocamaz’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadeye Amida Haber'den İlyas Akengin ulaştı.

"ADIMA ÇOK SAYIDA BANKA HESABI AÇILDIĞINI SÖYLEDİLER"

Kocamaz, ifadesinde, dolandırıcıların kendisini ve eşini telefonla arayarak Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler olarak tanıttıklarını anlattı.

Şüphelilerin, yol kontrolünde yakalanan kişilerin üzerinden kendi adına düzenlenmiş sahte kimlikler çıktığını söylediklerini belirten Kocamaz, "Bu kişilerin FETÖ üyesi olduğunu, benim ve eşimin kimlik bilgilerinin kullanıldığını, adıma çok sayıda banka hesabı açıldığını söylediler" dedi.

Kocamaz, şüphelilerin kendisine WhatsApp üzerinden sahte kimlik görüntüleri ile savcılık antetli belgeler gönderdiğini ifade ederek, "Adıma kayıtlı bazı taşınmazları da söylediler. Bu nedenle anlattıklarının gerçek olabileceğini düşündüm" diye konuştu.

"PARALARIN DEVLET GÜVENCESİNDE OLDUĞU VE OPERASYON SONUNDA İADE EDİLECEĞİ SÖYLENDİ"

Dolandırıcıların yürüttüklerini iddia ettikleri operasyon kapsamında kendisinden para transferi yapmasını istediklerini anlatan Kocamaz, gönderdiği paraların devlet güvencesi altında olduğunu ve operasyon tamamlandıktan sonra iade edileceğinin söylendiğini belirtti. Bunun üzerine iki ayrı banka hesabına toplam 2 milyon 375 bin lira gönderdiğini kaydeden Kocamaz, bu aşamada halen resmi bir soruşturmanın parçası olduğunu düşündüğünü ifade etti.

İfadesine göre dolandırıcılar daha sonra evinde bulunan altın ve dövizlerin incelenmesi gerektiğini söyledi. Kocamaz, evindeki para ve ziynet eşyalarını yatağın üzerine dizerek fotoğrafladığını ve görüntüleri WhatsApp üzerinden şüphelilere gönderdiğini anlattı.

"ŞAHIS DOĞRU PAROLAYI SÖYLEYİNCE ÇANTAYI TESLİM ETTİM"

Şüphelilerin altın ve dövizlerin laboratuvar ortamında incelenmesi gerektiğini söylediklerini belirten Kocamaz, kendisine para ve ziynet eşyalarını bir çantaya koymasının söylendiğini aktardı.

Belirlenen noktaya gittiğinde telefondaki kişilerin daha önce kendisine bildirdiği "Bayrak" parolasını sorduğunu anlatan Kocamaz, "Şahıs doğru parolayı söyleyince içinde para ve altınların bulunduğu çantayı teslim ettim. Çantayı aldıktan sonra yakındaki bir araca binerek uzaklaştılar" dedi.

Çantayı teslim ettikten sonra da telefon görüşmelerinin sürdüğünü belirten Kocamaz, bir süre sonra yaşananlardan kuşkulandığını, ulaştığı emniyet yetkililerinin böyle kişilerin kurumda bulunmadığını ve dolandırılmış olabileceğini söylemesi üzerine durumu fark ettiğini anlattı.