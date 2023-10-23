FETÖ operasyonu: Yurtdışına kaçmayı planlayan 14 kişiye gözaltı
Antalya’da FETÖ soruşturması çerçevesinde düzenlenen operasyonda, yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen 14 şüpheli yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda FETÖ üyesi şahısların tespit ve deşifresi ile ilgili yapılan çalışmalarda, terör örgütü FETÖ/PDY’ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Y., Antalya’da yapılan operasyonla otomobilinde yakalandı.
Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede örgütün diğer üyeleri ile kaçış planları yaptığı ve bu kaçış planına telefonuna indirdiği bir program üzerinden dahil edildiği, bir grup üzerinden haberleşmenin sağlanacağı belirlendi. Şüphelinin programı indirmesini isteyen kişinin yurtdışında olduğunu ve aynı civarda başka şahısların da bulunabileceği beyanı üzerine aracın şoför koltuğundaki L.T.D. de M.Y.’ye kaçma girişiminde yardım ettiği şüphesiyle gözaltına alındı.
Şüphelilerin ifadelerine göre yapılan çalışmalarda tamamı FETÖ/PDY’den işlem görmüş olan 12 kişi ve 1 çocuğun yer aldığı 14 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında 1 ihraç hava pilot kurmay albay, 2 ihraç hava pilot üsteğmen, 3 ihraç hava astsubay, 1 ihraç komiser, 1 ihraç polis memuru, 1 ihraç öğretmenin bulunduğu öğrenildi.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 15 bin 445 euro, 11 bin 820 TL ile 500 gram gümüş külçe ve 1 adet sahte kimlik ele geçirildi. Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin konuştuğu çift reklam panolarında!
- ‘İlk kez bu denli…’
- Emeklilik sistemi ve maaş bağlanma oranı değişiyor
- Ortadoğu'da kapsamlı konuşlanma!
- Yargı dizisinde sürpriz ayrılık…
- MHP'li kaynaklar Cumhuriyet'e açıkladı
- Galatasaray'dan Icardi açıklaması!
- 'Şeyh'e bağlanan milli eğitim müdürü!
- MHP'den 'Bahçeli' açıklaması geldi
- O hissede büyük vurgun işte böyle yapılmış...