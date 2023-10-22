Yunanistan’a kaçıyorlardı: 3 FETÖ mensubu yakalandı

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 terör örgütü FETÖ mensubu yakalandı.

AA
Yayınlanma: 22.10.2023 - 14:21
Yunanistan’a kaçıyorlardı: 3 FETÖ mensubu yakalandı
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Yunanistan’a Türkiye’den yasadışı yollardan kaçmaya çalışan 3 terör örgütü FETÖ mensubu yakalandı. 

MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadesi kullanıldı.


MSB Yunanistan fetö

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