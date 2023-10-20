Yunanistan'a kaçarken yakalandılar... 5 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı!
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçlerinin, Edirne'de Karakasım köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan F.E., Ö.G., H.Ö., H.E. ve K.E.'nin gözaltına aldığı aktarıldı.
Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili olduğunun tespit edildiği bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bu paranın kaynağı ne?
- Nestle'den İsrail kararı
- 'Aile' dizisindeki yatak odası sahnesi tartışma yarattı
- 'TSK görev almaya hazır'
- Trenle yolculuk yapacaklar dikkat! 4 katına çıkarıldı
- Sunak ve Netanyahu'dan ortak açıklama
- İzmir ve Balıkesir adayları belli oldu
- Fulya Öztürk canlı yayında ölümden döndü!
- Burcu Esmersoy'dan 'İsrail' açıklaması
- Reuters'tan Erdoğan değerlendirmesi