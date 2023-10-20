Yunanistan'a kaçarken yakalandılar... 5 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı!

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı.

AA
Yayınlanma: 20.10.2023 - 10:01
Yunanistan'a kaçarken yakalandılar... 5 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı!
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Güvenlik güçlerinin, Edirne'de Karakasım köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan F.E., Ö.G., H.Ö., H.E. ve K.E.'nin gözaltına aldığı aktarıldı.

Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili olduğunun tespit edildiği bildirildi.


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