FETÖ sanığı eski üsteğmene 6 yıl 3 ay hapis cezası
Ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle FETÖ'nün "mahrem imamları" ile irtibat kurduğunun belirlenen sanık M.Y.'nin cezası belli oldu. Mahkeme, sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik dava kapsamında yargılanan eski üsteğmen, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık M.Y. ve avukatı katıldı.
ANKESÖRLÜ HATLARDAN İLETİŞİM KURMUŞ
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, deşifre olmamak için FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini, örgüte ait evlerde sohbet toplantılarına katıldığını, hakkında somut ve tutarlı tanık beyanı ile teşhislerin bulunduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.
BERAATİNİ İSTEDİ
Sanık M.Y, savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Mahrem imamlarla irtibatım yoktur. Mütalaadaki hususları reddediyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.
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