HSK’den yeni FETÖ ihraçları

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

İhraç edilen yargıçlardan birinin 2020’de atandığı ve henüz ilk görev yerinde olduğu öğrenildi. Daha önce ihraç edilen ancak kısa süre sonra göreve iade edilen bir yargıcın ikinci kez ihraç edilmesine yönelik itiraz ise reddedildi.

HSK’nin FETÖ’yle iltisaklı ve irtibatlı oldukları gerekçesiyle iki yargıcın meslekten çıkarılmasına ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Kozan Yargıcı Yasin Kurt ile Şebinkarahisar Yargıcı Ahmet Saka meslekten ihraç edildi. Kararda, daha önce tedbiren görevden uzaklaştırılan Kurt ve Saka’nın, FETÖ ile irtibat ve iltisaklarının sabit görüldüğü kaydedildi. Öte yandan, HSK, daha önce meslekten ihraç edilen Bursa yargıç Muhammet Emin Gürgen ile Eskişehir Cumhuriyet savcısıyken meslekten ihraç edilen Faruk Karahan’ın yeniden inceleme taleplerinin reddine, Şanlıurfa yargıçken meslekten ihraç edilen İbrahim Özcan’ın yeniden inceleme talebine yönelik ise “karar verilmesine yer olmadığına” karar verdi. Böylece, mart ayından bu yana 31 yargıç ve savcı FETÖ gerekçesiyle ihraç edilmiş oldu.