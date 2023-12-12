Konya’da FETÖ hükümlüsü 2 şahıs yakalandı
Konya'da polisin düzenlediği operasyonda, Fetullahçı Törer Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanması için sürdürülen çalışmalar devam ediyor.
Bu çerçevede FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan Balıkesir İlamat ve İnfaz Masası tarafından aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yusuf B. Konya’da gizlendiği adreste, Konya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Adnan A. ise Konya’nın Karapınar ilçesinde gizlendiği adreste yakalandı.
Polis ekiplerince TEM Şube Müdürlüğü'ne götürülen firari FETÖ hükümlüleri işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
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