FETÖ şüphelisi eski hakim Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski hakim gözaltına alındı.

AA
05 Mayıs 2022 Perşembe, 09:54
FETÖ şüphelisi eski hakim Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski hakim gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, görevinden ihraç edilmiş hakim T.Ş'yi yakaladı.

Ekipler, şüpheli T.Ş'yi gözaltına aldı.


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