Fenerbahçe YDK Başkanı Uğur Dündar: Kulübümüzü tüfeğin namlusunda göstermek FETÖ’ye destek olmaktır
Fenerbahçe Kulübü'nün bayramlaşma töreninde Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar açıklamalarda bulundu. Dündar, Trabzonspor'un Antalyaspor maçında açtığı pankarta tepki gösterdi.
Fenerbahçe'de Ramazan Bayramı sebebiyle geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Fenerbahçeli yöneticiler ve üyeler katılım gösterdi.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, kürsüden yaptığı açıklamada, Atatürk’ün Fenerbahçe’yi ziyaret edişinin 104. yıl dönümünü kutlayarak, “Fenerbahçe bu ülkenin düşürülmeyecek tek kalesidir” dedi.
"BU KİN VE NEFRET GİRİŞİMLERİ 3 TEMMUZ KUMPASINA ARKA ÇIKMAKTIR"
Dündar’ın açıklamaları şöyle:
“3 Temmuz’da başlatılan düşürme sürecini de birbirine kenetlenip yek vücut olarak bertaraf eden kulübümüz atalete kapılan, yılgınlığa düşen herkes için ilham kaynağı olmuş. Sonu kestirilemeyen tarihi süreçte kulübümün yanında bir nefer gibi yer almış olmak her Fenerbahçeli gibi benim için de gurur kaynağıdır. Camiamız milli mücadeleden bu yana olduğu gibi bundan sonra da gelebilecek her türlü saldırıya iftiraya karalama çalışmalarına hazırdır. Örneği son olarak kulübümüzü bir tüfeğin namlusunun ucunda gösterip tertemiz 2010-2011 şampiyonluğumuza gölge düşürmeye çalışanların bu kin ve nefret girişimleri 3 Temmuz kumpasına arka çıkmadır. Türk yargısının kesinleşmiş kararlarına meydan okumadır. Takım otobüsümüzü kimlerin kurşunlamaya azmettirdiğinin işaretidir. Hain FETÖ’ye açıkça destek vermektir. Kulübümüz yönetim kurulumuz ve yüksek divan kurulumuz bu kumpasla yargı önünde gereken her türlü mücadeleyi verecektir. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Fenerbahçe.”
Video Haberler
- Dolu ve sağanak nedeniyle araçlar mahsur kaldı
- Kaza yaptı, polise sarılıp bayramlaştı
- Küçük Bayram Sokak'taki görüntüler gündem oldu
- Kanolanın ekim alanı 9 kat arttı
- Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaretçi yoğunluğu
- Belediyenin ek hizmet binasında yangın
- Erdoğan'ın büyük değişimi!
- Karadeniz'de patlama sesiyle gelen mayın tedirginliği
- İstanbul'da 97 düzensiz göçmen yakalandı
- Sosyal medyada yayın yaparken 'fırına' girdi
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'nin 'göbeğini kaşıyan adam' moment'i
- AKP'li milletvekillerine beklenmedik tepki
- AKP'de 'yorgunluk' istifası
- '5 yılda deli edeceğim, deli!'
- Hakaretin perde arkası
- 'Gizemli hepatit' alarmı: 3 çocuk öldü
- Özel'den, Turan'a çok sert yanıt
- Erdoğan'ın memleketinde seçim mesajı!
- Sarıgül'den 'af' çağrısı: 'Türkiyem kucak açmalı'
- AKP'li Bülent Turan muhalefeti hedef aldı