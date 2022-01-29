FETÖ taktiği hortladı
Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, İBB Başkanı İmamoğlu’nun MOBESE takip görüntülerinin yayımlanmasına, “Bu suçtur” diyerek tepki gösterdi. İstanbul Baro Başkanı Durakoğlu, “Görüntüleri kimin kopyaladığı soruşturulmalı” dedi. Adalet Bakanı Gül, FETÖ’yü işaret etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yediği bir yemeğe ilişkin MOBESE görüntülerinin yayımlanması, FETÖ’nün de kişisel verilere ulaşarak yayımlamasını akıllara getirdi. MOBESE görüntülerinin yayımlanmasına tepki gösteren İmamoğlu, “Devletin imkânları kullanılarak MOBESE kamerasının böylesi bir magazinsel sürecin parçası yapılacak şekilde servis edilmesinin takipçisi olacağım” demişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da duruma “Demokrasinin olmadığı ülkelerde otoriter yönetimler, toplumu baskılamak için yasadışı yollarla delil üretmek ister. Demokrasilerde bu kabul edilemez” tepkisini göstermişti.
‘BU BİR SUÇTUR’
Tartışmalar FETÖ’nün de kişisel verileri ele geçirip yayımlamasını ve kumpas yargılamalarına delil olarak sunmasını akıllara getirdi. Cumhuriyet’e konuşan eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, yaşananların, geçmişte FETÖ’nün yaptıklarını anımsattığını vurguladı. “Türkiye, geçmişte Fethullah Gülen-AKP ortaklığında bunları gördü ve çok acı çekti, çok sıkıntı yaşadı” diyen Tantan, “Bu bir suç. Bu tip teknolojik kullanımların hukuki altyapıya ihtiyacı var. Bunlar siyasi olarak kullanılamaz. Bireylerin, ülkenin güvenliği, önleyici hizmetler bakımından önemli ancak hukuki altyapısı kurulmadığı için her an sıkıntı doğurabilir” dedi.
NE YAPILMALI?
MOBESE’ye yönelik hukuki altyapının kurulması, bilgilerin nerede toplanacağı, kimin kullanacağı, nasıl saklanacağı ve sorumluların kimler olacağının açıklığa kavuşturulmasının gerekliliğine dikkat çeken Tantan, “Yapılmazsa ileride riskler taşıyabilir. Toplumu, ülkeyi istikrarsızlığa sürüklemek isteyen yabancı istihbarat servisleri güdümündeki örgütsel yapılar, bu şekilde eyleme geçeceklere ve herkese bilgi aktarabilirler” ifadelerini kullandı. MOBESE kayıtlarının kim tarafından alındığının, nereye servis edildiğinin tespit edilebileceğini de kaydeden Tantan, “İstanbul Valiliği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bir an evvel bunu açığa çıkarmalı” diye konuştu.
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