İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleri: Soylu'dan cevap bekleniyor

28 Ocak 2022 Cuma, 11:11

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun MOBESE görüntülerinin basına servis edilmesi konusunu Meclis gündemine taşıdı.

İçişleri Bakanı Sülayman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi veren Emecan, “Anayasanın 20. Maddesinde “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.” ibaresinden de anlaşılacağı üzere; özel hayatın gizliliğini isteme hakkı anayasal bir hak olarak teminat altına alınmaktadır. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun restorana giriş görüntülerinin MOBESE sisteminden alınarak yayınlanması Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na göre suç teşkil etmektedir” dedi.

Emecan, soru önergesinde Bakan Soylu’nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti: