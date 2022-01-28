İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleri: Soylu'dan cevap bekleniyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun MOBESE görüntülerinin AKP'ye yakın medyaya servis edilmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soruldu.
CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun MOBESE görüntülerinin basına servis edilmesi konusunu Meclis gündemine taşıdı.
İçişleri Bakanı Sülayman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi veren Emecan, “Anayasanın 20. Maddesinde “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.” ibaresinden de anlaşılacağı üzere; özel hayatın gizliliğini isteme hakkı anayasal bir hak olarak teminat altına alınmaktadır. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun restorana giriş görüntülerinin MOBESE sisteminden alınarak yayınlanması Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na göre suç teşkil etmektedir” dedi.
Emecan, soru önergesinde Bakan Soylu’nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:
- Söz konusu görüntülerin 027-G-34SRY-0 numaralı MOBESE kamerasına ait olduğu iddiaları doğru mudur? Bakanlığınız tarafından bu konu ile ilgili bir çalışma yapılmış mıdır?
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun söz konusu MOBESE görüntülerini kim ya da kimler almıştır? Bu kişi ya da kişiler hakkında herhangi bir cezai işlem yapılmış mıdır?
- Bakanlığınız tarafından MOBESE görüntülerinin amacı dışında kullanılmasının bir güvenlik zafiyeti oluşturduğu düşünülmekte midir? Bu konu ile ilgili bir önlem alınması Bakanlığınızın gündeminde midir?
Video Haberler
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
En Çok Okunan Haberler
- Drej Ali ilk kez konuştu!
- En çok işçi hangi sendikada?
- Bağdat Havalimanı'na füze saldırısı
- Soyer: Kentin geleceğine ışık tutacak
- Kripto madencilikte bir dünya lideri olmanın bedeli
- Süper Lig başkanından açıklama: Teklifimizi kabul etmedi
- Kanser tedavisi gören aile hekimi, koronavirüsten öldü
- Ece Erken'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu paylaşımı
- Elon Musk’tan para teklifi
- Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Savaş olmayacak