İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleri: Soylu'dan cevap bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun MOBESE görüntülerinin AKP'ye yakın medyaya servis edilmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soruldu.

cumhuriyet.com.tr
28 Ocak 2022 Cuma, 11:11
İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleri: Soylu'dan cevap bekleniyor
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CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun MOBESE görüntülerinin basına servis edilmesi konusunu Meclis gündemine taşıdı.

İçişleri Bakanı Sülayman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi veren Emecan, “Anayasanın 20. Maddesinde “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.” ibaresinden de anlaşılacağı üzere; özel hayatın gizliliğini isteme hakkı anayasal bir hak olarak teminat altına alınmaktadır. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun restorana giriş görüntülerinin MOBESE sisteminden alınarak yayınlanması Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na göre suç teşkil etmektedir” dedi.

Emecan, soru önergesinde Bakan Soylu’nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

  • Söz konusu görüntülerin 027-G-34SRY-0 numaralı MOBESE kamerasına ait olduğu iddiaları doğru mudur? Bakanlığınız tarafından bu konu ile ilgili bir çalışma yapılmış mıdır?
  • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun söz konusu MOBESE görüntülerini kim ya da kimler almıştır? Bu kişi ya da kişiler hakkında herhangi bir cezai işlem yapılmış mıdır?
  • Bakanlığınız tarafından MOBESE görüntülerinin amacı dışında kullanılmasının bir güvenlik zafiyeti oluşturduğu düşünülmekte midir? Bu konu ile ilgili bir önlem alınması Bakanlığınızın gündeminde midir?

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