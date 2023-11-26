FETÖ üyeliğinden aranıyordu... Şırnak Üniversitesi eski Özel Kalem Müdürü yakalandı!
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan Şırnak Üniversitesi eski Özel Kalem Müdürü örgüt üyesi Bedirhan Ö., İstanbul'da yakalandı.
Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılandığı davada verilen 6 yıl hapis cezası Bölge İstinaf Mahkemesi’nce onanan Şırnak Üniversitesi eski Özel Kalem Müdürü örgüt üyesi Bedirhan Ö., İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.
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