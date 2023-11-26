FETÖ üyeliğinden aranıyordu... Şırnak Üniversitesi eski Özel Kalem Müdürü yakalandı!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan Şırnak Üniversitesi eski Özel Kalem Müdürü örgüt üyesi Bedirhan Ö., İstanbul'da yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 26.11.2023 - 08:23
FETÖ üyeliğinden aranıyordu... Şırnak Üniversitesi eski Özel Kalem Müdürü yakalandı!
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Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılandığı davada verilen 6 yıl hapis cezası Bölge İstinaf Mahkemesi’nce onanan Şırnak Üniversitesi eski Özel Kalem Müdürü örgüt üyesi Bedirhan Ö., İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.


Şırnak Üniversitesi fetö

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