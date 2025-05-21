FETÖ yeniden yapılanmak için harekete geçti... Taraftarlarına talimat gönderdi

FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik son dönemde operasyonlar arttı. Özellikle 30 Nisan ile 6 ve 16 Mayıs tarihlerinde 64 ilde yapılan üç farklı operasyon kapsamında toplam 478 kişi gözaltına alındı. Artan operasyonlar dikkat çekerken; gazetemiz Cumhuriyet, 30 Nisan’daki operasyonun ardından “FETÖ yeniden mi yapılanıyor?” sorusunu gündeme getirmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜNDE ‘YÜCELER’ DÖNEMİ!

FETÖ’yle mücadelesiyle bilinen İslamcı yazar İsmail Nacar Cumhuriyet’e yaptığı özel açıklamada; terör örgütünün, terör elebaşısı Fetullah Gülen’in yaşamını yitirmesinin ardından dağılmadığını, 12 kişiden oluşan ve başkanlığını Türkiye İmamı Mustafa Özcan’ın yaptığı “Yüceler Şurası”nca faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Nacar, Şura’nın Türkiye’de yeniden yapılanmak için taraftarlarına medya imamı firari gazeteci Ekrem Dumanlı aracılığıyla yeni talimat gönderdiğini iddia etti.

‘FARKLI FARKLI İNANÇLARLA MEVZİLENİN’

Talimatta; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan “Firavun Amenofis” (Antik Mısır inancını reddedip, tek tanrı “Aton”a inanmayı zorunlu kılan ve bu kapsamda Antik Mısır din sınıfıyla mücadele eden firavun) olarak bahsedilirken; “Firavun Amenofis’in zulmünü sonlandırmak için peygamberimizin ‘Harp hiledir’ sözünü unutmayınız” denildi. Bu kapsamda talimatta müritlere “Tüm parti ve cemaatler nezdinde farklı farklı inançlarla mevzilenmeye devam edin” emri verilip, özellikle muhalif partilere yönelik ayrı ayrı propaganda içerikleri gönderildi.

MUHALEFETE YÖNELİK PROPAGANDA PLANLAMALARI

Propaganda içerikleri kapsamında müritlere şu “takiyyelerin” (İslamlık’ta bir Müslümanın zor bir durumdan kurtulmak için İslamlık’ı reddederek Müslüman değilmiş gibi davranması) yapılması talimatı verildi:

“CHP içinde ‘Ekrem İmamoğlu ve ekibinin mağduriyetini sık sık hatırlatarak, laiklik ve Atatürkçülük ile demokrasinin tehlikede olduğunu’ söylemeye gayret edin. İYİ Parti içinde ‘Cumhur İttifakı terörist PKK ile pazarlık yapıyor’ söylemine devam edin. DEM Parti’de ‘MHP iktidarın derin devletidir. Terörsüz Türkiye sürecinde kapalı kapılar arkasındaki sözler yerine getirilmeyecek’ sözlerini söyleyin. Abdullah Gül (eski Cumhurbaşkanı) ve Bülent Arınç’ın (eski TBMM Başkanı) çevresine de ‘17-25 Aralık operasyonlarında kuru ile yaşı karıştırdılar. Büyük bir dindar kesimi karşımıza aldık’ denilecek.”