FETÖ’den aranan eski Danıştay üyesi Afyonkarahisar’da yakalandı
Afyonkarahisar’da FETÖ’den aranan eski Danıştay üyesi polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmada Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olmak suçundan 2016 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan, örgüt içerisinde sözde adliye yapılanmasında mahrem görevli olarak yer alan ve 2016 yılında Danıştay üyesi olarak görev yaparken KHK kapsamında ihraç edilen 7 yıl 6 ay cezası bulunan R.E. yakalandı.
Sandıklı ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan R.E., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- CHP 240 adayını açıklandı!
- DEM Parti, CHP’yi ziyaret edecek
- 'Daha dur bakalım... Bu, bu işin ilk adımı'
- Adaylar netleşmeye başladı
- Özel'den 'Erdal Beşikçioğlu' açıklaması
- Adaylık açıklamasının ardından ilk anket
- 4-7-8 tekniği ile kolayca uykuya dalın
- Erdoğan önce paylaştı, sonra sildi
- İstismarcı öğretmenden şok savunma