FETÖ'den aranıyordu... İhraç öğretmen Erzurum’da yakalandı!
İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yapılan çalışmalarda; hapis cezası bulunan ihraç öğretmen yakalandı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda; "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) Üye Olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emine D., yakalanarak gözaltına alındı.
İhraç edilen öğretmen Emine D., yapılan işlemlerin akabinde cezaevine teslim edildi.
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