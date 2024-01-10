FETÖ'den aranıyordu... İhraç öğretmen Erzurum’da yakalandı!

İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yapılan çalışmalarda; hapis cezası bulunan ihraç öğretmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 10.01.2024 - 15:14
FETÖ'den aranıyordu... İhraç öğretmen Erzurum’da yakalandı!
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda; "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) Üye Olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emine D., yakalanarak gözaltına alındı.

İhraç edilen öğretmen Emine D., yapılan işlemlerin akabinde cezaevine teslim edildi.


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