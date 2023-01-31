Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

AA
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 20:56
Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Abone Ol google-news

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler bu kapsamda, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.R.P'yi, Akçaalan Mahallesi'nde yakaladı.

A.R.P. adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.


muğla fetö

İlgili Haberler

FETÖ üyeliğinden 6 yıl hapisle aranan emekli öğretmen yakalandı

FETÖ üyeliğinden 6 yıl hapisle aranan emekli öğretmen yakalandı
Son dakika... 'FETÖ' suçlamasıyla yargılanıyordu: Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'e beraat

Son dakika... 'FETÖ' suçlamasıyla yargılanıyordu: Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'e beraat
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul’da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

En Çok Okunan Haberler