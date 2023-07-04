FETÖ'den aranan eski rektör, tedavi için gittiği hastanede yakalandı
İzmir'de, FETÖ'den hakkında yakalama kararı olan Ege Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, tedavi için Ege Üniversitesi Hastanesi'nde polis ekiplerince yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2017 yılında hakkında yakalama kararı çıkartılan ve 5 yıldır hakkında yakalama kararı bulunan Ege Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, önceki gün tedavi amaçlı Ege Üniversitesi Hastanesi'ne gitti.
POLİSLER REFAKAT EDECEK
Polis ekiplerince yakalanan Hoşcoşkun’un, rahatsızlığı nedeniyle bir süre hastanede tedavi olacağı, bu sürede polislerin refakat edeceği öğrenildi.
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