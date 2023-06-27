FETÖ hükümlüsü 11 yaşındaki çocuğu defalarca istismar etti: ‘Beni affedin, sırrımız mezara gitsin’

Yayınlanma: 27.06.2023 - 10:14

Güncelleme: 27.06.2023 - 10:54

İzmir’de açılan dava dosyasına göre olay 10 Haziran 2022 gecesi yaşandı. 11 yaşındaki çocuğun ailesi İzmir’in Gaziemir ilçesinden başka bir ilçeye taşınma kararı verdi ve taşınma hazırlıklarına başlandı. Taşınma işleminden bir gün önce Bünyamin Polat da, aileye yardıma geldi. Polat evin taşındığı akşam da, aileyle birlikte yeni evde kaldı.

HalkTV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, evde kaldığı sırada 11 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu. İlerleyen günlerde de istismar devam etti.

Küçük çocuğun kirpiklerini yolmaya başlamasıyla annesi davranışlarındaki değişimleri fark etti. Çocuğun annesi psikoloğun yönlendirmesiyle eniştesinden şikayetçi oldu.

TUTUKLANMADI, İDDİALARI REDDETTİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Bünyamin Polat hakkında, “Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan dava açıldı. Sanık hakkında ev hapsi bulunuyor. Çocuğun avukatının ev hapsine ilişkin yaptıkları 3 ayrı itiraza rağmen sanık Polat tutuklanmazken İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada yaptığı savunmasında hakkındaki iddiaları reddetti.

Savunmasında çocuğun ailesinin de kendisi gibi FETÖ nedeniyle yargılandığını söyleyen Polat, “Hepimiz FETÖ mağduru olduk. ‘Senin yüzünden bu işe girdik. Senin yüzünden yargılandık. Senin yüzünden ceza aldık’ diye bana kızmaya başladılar. Hepsi şu an da bana kızgınlar ve husumetliler. Bu durumu kendilerine sorarsanız söyleyeceklerdir” diye konuştuk.

“ÇOK GÜÇLÜ, BİZİ DÖVER”

Çocuğun annesi D.G. ise mahkemede verdiği ifadesinde özetle şunları söyledi:

“Bünyamin Polat ablamın eşidir. Ağustos 2022’de kızım kirpiklerini yoluyordu. Bu hareketlerinden şüphelendim. ‘Niye böyle yapıyorsun’ dedim. Göz doktoruna götürdüm. Göz doktoru, ‘psikolojik olarak koparıyor. Hiçbir rahatsızlığı yok’ dedi. Çocuğumla çok konuştum. Günlerce sıkıntıyı anlatsın diye zorladım. Bir gün aklıma geldi. ‘Sen istemeden sana dokunan biri mi oldu?’ diye sordum. Duraksayınca böyle bir olaydan dolayı rahatsız olduğunu anladım. ‘Bana her şeyi anlatabilirsin kızım’ dedim. Kızım, ‘Anne Bünyamin amcam… Sana söyleyemedim. Çok güçlü bizi döver’ dedi. İçimden yalan olmasını istedim.”

“BENİ AFFEDİN, SIRRIMIZ MEZARA GİTSİN”

Anne D. G. ifadesinin devamında ise “Bünyamin abimi aradım. Telefonda bana, ‘bir anlık gaflete düştüm’ dedi. Sanığın hakkımdaki iddialarını kabul etmiyorum. Ben FETÖ’den yargılandım. Sanığa bir husumet duysam onun adını verirdim. Sanık, ‘Beni affedin. Sırrımız mezara gitsin’ şeklinde bana mesajlar gönderdi. Bunları dosyaya sundum” ifadelerini kullandı.

Sanık Bünyamin Polat’ın baldınızın kızına yönelik farklı şehirlerde gerçekleştirdiği eylemler dolayısıyla Bursa’da açılan 1 dava, Yalova’da ise 1 soruşturma daha bulunuyor.