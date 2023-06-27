Aralarında doktor ve üsteğmen de var: 9 FETÖ şüphelisi, kaçarken yakalandı

Edirne’de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 terör örgütü FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Yakalananlar arasında meslekten ihraç doktor, üsteğmen, astsubay ve memurlar da bulunuyor.

DHA
Yayınlanma: 27.06.2023 - 13:03
Aralarında doktor ve üsteğmen de var: 9 FETÖ şüphelisi, kaçarken yakalandı
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Sınır birlikleri, Edirne’nin Üyüklütatar köyündeki 1’inci derece askeri yasak bölgede operasyon düzenledi. 

Operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, aralarında meslekten ihraç doktor, üsteğmen, astsubay ve memurların da olduğu 9 FETÖ/PDY şüphelisini yakalayarak, gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.



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