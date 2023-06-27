Aralarında doktor ve üsteğmen de var: 9 FETÖ şüphelisi, kaçarken yakalandı
Edirne’de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 terör örgütü FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Yakalananlar arasında meslekten ihraç doktor, üsteğmen, astsubay ve memurlar da bulunuyor.
Sınır birlikleri, Edirne’nin Üyüklütatar köyündeki 1’inci derece askeri yasak bölgede operasyon düzenledi.
Operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, aralarında meslekten ihraç doktor, üsteğmen, astsubay ve memurların da olduğu 9 FETÖ/PDY şüphelisini yakalayarak, gözaltına aldı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
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