Aralarında doktor ve üsteğmen de var: 9 FETÖ şüphelisi, kaçarken yakalandı

Yayınlanma: 27.06.2023 - 13:03

Güncelleme: 27.06.2023 - 13:03

Sınır birlikleri, Edirne’nin Üyüklütatar köyündeki 1’inci derece askeri yasak bölgede operasyon düzenledi.

Operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, aralarında meslekten ihraç doktor, üsteğmen, astsubay ve memurların da olduğu 9 FETÖ/PDY şüphelisini yakalayarak, gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.



