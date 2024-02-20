FETÖ'den aranan şüpheli 'dur' ihtarına uymayan araçtan çıktı!
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüphelinin tutuklandığı aktarıldı.
İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Göz Atın
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G. "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklandı, S.Ö. ve araç sürücüsü A.Ö. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Diğer 2 şüphelinin de serbest bırakıldığı belirtildi.
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