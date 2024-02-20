FETÖ'den aranan şüpheli 'dur' ihtarına uymayan araçtan çıktı!

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüphelinin tutuklandığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 12:58
FETÖ'den aranan şüpheli 'dur' ihtarına uymayan araçtan çıktı!
Abone Ol google-news

İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Göz Atın
Kilise saldırısı sonrası uzmanlar 'ülkesine dönmeyen terörist tehlikesine' dikkat çekti: IŞİD'li Türkiye'de kaldı

Kilise saldırısı sonrası uzmanlar 'ülkesine dönmeyen terörist tehlikesine' dikkat çekti: IŞİD'li Türkiye'de kaldı
ÇEDES Projesi'yle okullara giren Diyanet el yükseltti: Abi ve ablalar işbaşında!

ÇEDES Projesi'yle okullara giren Diyanet el yükseltti: Abi ve ablalar işbaşında!

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G. "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklandı, S.Ö. ve araç sürücüsü A.Ö. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer 2 şüphelinin de serbest bırakıldığı belirtildi.


araç haberleri Emniyet haberleri İpsala haberleri Terör örgütü haberleri fetö haberleri

İlgili Haberler

Ankara'da FETÖ soruşturması: 20 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ soruşturması: 20 gözaltı kararı
Kastamonu’da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Kastamonu’da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Konya merkezli FETÖ operasyonu: 15 şüpheli yakalandı

Konya merkezli FETÖ operasyonu: 15 şüpheli yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cumhur Ankara’da ‘tedirgin’

Cumhur Ankara’da ‘tedirgin’
Borsa İstanbul’da yükseliş trendi devam ediyor: BIST 100 güne pozitif başladı

Borsa İstanbul’da yükseliş trendi devam ediyor: BIST 100 güne pozitif başladı
AKP’li başkan polisleri azarladı: ‘Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?’

AKP’li başkan polisleri azarladı: ‘Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?’
Narman Peribacaları’nda kar üstünde dörtnala romantik gezi

Narman Peribacaları’nda kar üstünde dörtnala romantik gezi
CHP aday tanıtım toplantısında Hatay Büyükşehir Belediyesi için Lütfü Savaş'ın ismi anons edilmedi

CHP aday tanıtım toplantısında Hatay Büyükşehir Belediyesi için Lütfü Savaş'ın ismi anons edilmedi
Son Dakika… Feyza Altun serbest bırakıldı!

Son Dakika… Feyza Altun serbest bırakıldı!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Çalışma saatlerine ilişkin yeni düzenleme!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Çalışma saatlerine ilişkin yeni düzenleme!
Büşra Çan, Avrupa Halter Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi oldu!

Büşra Çan, Avrupa Halter Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi oldu!