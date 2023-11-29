FETÖ'den aranıyordu... Eski emniyet amiri Ankara'da yakalandı!

FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan aranma kaydı bulunan ve 2016 yılından buyana firari olan ihraç emniyet amiri Ergin Doğru, Ankara'da yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 29.11.2023 - 21:35
FETÖ'den aranıyordu... Eski emniyet amiri Ankara'da yakalandı!
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FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan aranma kaydı bulunan ve 2016 yılından bu yana firari olan ihraç emniyet amiri Ergin Doğru, 28 Kasım'da düzenlenen operasyonda Ankara'nın Keçiören ilçesinde yakalandı.

TUTUKLANDI!

Emniyette operasyonel şubelerde kritik görevler yapan, FETÖ tarafından örgüte sadık olarak kodlanan ihraç emniyet amiri Ergin Doğru'nun örgütün kripto haberleşme programı olan Bylock programlarını kullandığı, Bank Asya adlı bankada hesaplarının olduğu, yakalanmamak için fiziki görünüşünde değişiklik yaptığı, telefon taşımadığı ve sürekli adres değiştirdiği saptandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ergin Doğru, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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